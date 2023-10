Na noite de sexta-feira 20, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a condenação de seis pessoas envolvidas nos protestos de 8 de janeiro, em Brasília. O julgamento do grupo ocorreu por meio do plenário virtual da Corte, pelo qual não há discussão entre os ministros.

+ Leia as últimas notícias de Brasil no site da Revista Oeste

Ao todo, a maioria do STF definiu que os seis manifestantes deveriam ser condenados a prisão. As penas variam de 13 a 16 anos de reclusão.

Do processo da vez, cinco pessoas foram condenadas a cumprir 16 anos e seis meses de prisão: Reginaldo Carlos Begiato Garcia, Cláudio Augusto Felippe, Jaqueline Freitas Gimenez, Edinéia Paes da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. Jorge Ferreira recebeu pena de 13 anos e seis meses de detenção.

As condenações se deram porque a maioria concordou com o entendimento do relator das ações relacionadas ao 8 de janeiro no STF, o ministro Alexandre de Moraes. Ele defendeu que os seis manifestantes praticaram cinco crimes:

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado; e

deterioração de patrimônio tombado.

“A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o grupo do qual eles faziam parte tinha intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022, ao pedir intervenção militar”, informa o STF. “Ele observou que, conforme argumentado pela Procuradoria-Geral da República, trata-se de um crime de execução multitudinária, ou de autoria coletiva, em que todos contribuíram para o resultado a partir de uma ação conjunta.”

8 de janeiro: além de prisão, STF define pagamento de multa milionária

O ministro Alexandre de Moraes é o relator das ações do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal | Foto: Carlos Moura/SCO/STF

As sentença de anos de prisão não foi, contudo, a única contra o grupo de manifestantes do 8 de janeiro. Conforme decisão da maioria do STF, o sexteto terá de pagar, juntamente com demais condenados por causa dos protestos, multa de R$ 30 milhões. De acordo com a Corte, isso se dará a título de “indenização por danos morais coletivos.”

Leia também: “Sentenciado à miséria”, reportagem de Cristyan Costa publicada na Edição 184 da Revista Oeste

E mais: “A caixa-preta do 8 de janeiro”, reportagem de Rute Moraes publicada na Edição 187 da Revista Oeste