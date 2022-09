Taça da Copa do Mundo chega ao Brasil em outubro

A cobiçada taça da Copa do Mundo vai desembarcar no Brasil entre os dias 21 e 23 de outubro. A primeira parada vai aconteceu no Rio de Janeiro, onde ficará exposto no estádio do Maracanã. Em seguida, o troféu seguirá para São Paulo, onde será exibida em local que ainda não foi divulgado.

Esta é a primeira vez na história que a taça visita os 32 países participantes do Mundial deste ano. A atual edição da turnê começou em 19 de agosto, na sede da Fifa, na Suíça. A segunda e última fase do troféu ao redor do mundo começou nesta quarta-feira 31 em Seul, capital da Coreia do Sul.

Segundo os organizadores do evento, o troféu da Copa do Mundo vai chegar em Doha, no Catar, país sede da edição, poucos dias antes da abertura dos jogos. A última taça que o Brasil ganhou foi em 2002, que aconteceu na Coreia do Sul e no Japão.

Futuras edições já tem data e local marcado

A Fifa anunciou as cidades-sede da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá pela primeira vez em três países ao mesmo tempo: Estados Unidos, Canadá e México.

País-sede da edição de 1994, quando a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato, os EUA receberão seus jogos em 11 cidades. O México, que recebeu seleções de todo o mundo em duas edições (1970 e 1986), terá jogos em três cidades. Por fim, o Canadá tem duas cidades na lista.

De acordo com o New York Times, a cidade de Nova Iorque pretende ser o palco da grande final da Copa de 2026. Em 1994, a final entre Brasil e Itália foi realizada em Pasadena, nas proximidades de Los Angeles, na Califórnia.

Na edição de 2026, a disputa volta a ocorrer entre junho e julho. A edição deste ano, que será no Catar, ocorrerá entre novembro e dezembro, quando as temperaturas na região estão mais amenas para a prática esportiva.