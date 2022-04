TCU abre processo para investigar compra de Viagra pelas Forças Armadas

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu processo para apurar a compra de 35 mil unidades de Viagra pelas Forças Armadas. A apuração atende a denúncia realizada pelo deputado Elias Vaz (PSB) e pelo senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), que apontam risco de a aquisição ter sido superfaturada. O medicamento é mais conhecido por seu uso em caso de disfunção erétil.

O processo aberto no TCU pede investigação sobre suposto “desvio de finalidade em compras de 35.320 comprimidos de citrato de sildenafila, popularmente conhecido como Viagra, e a comprovação de superfaturamento de 143%”.

A Força Aérea alegou que o Viagra será usado para tratar a hipertensão arterial pulmonar.

“Entre os usos atualmente aprovados da sildenafila, estão principalmente o tratamento para hipertensão arterial pulmonar e para melhor controle do fenômeno de Raynaud numa doença grave denominada esclerose sistêmica, o que endossa e motiva a aquisição para utilização do aludido medicamento especialmente no âmbito hospitalar. A utilização para o tratamento da disfunção erétil não se encontra priorizada nesse tipo de aquisição”, destacou a corporação.

O Centro de Comunicação Social do Exército esclareceu que os processos de licitação e compra de medicamentos seguem os preceitos legais previstos e as demandas do Sistema de Saúde do Exército, responsável por prover assistência médico-hospitalar a militares e seus dependentes, totalizando mais de 700 mil pessoas.

Em encontro com lideranças evangélicas, nesta quarta-feira, 13, o presidente Jair Bolsonaro criticou reportagens publicadas sobre a compra do medicamento e diminuiu a importância da compra.

“Com todo o respeito, não é nada. Quantidade para o efetivo das três Forças, obviamente, muito mais usada pelos inativos e pensionistas”, afirmou. Desde 2020, foram adquiridos mais de 35 mil comprimidos do medicamento, que é mais conhecido para disfunção erétil.

E complementou: “A gente apanha todo dia de uma imprensa que tem muita má-fé e é ignorante, a depender dos assuntos.”

O caso veio à tona quando jornais divulgaram oito processos de compra do medicamento. Nos documentos, o remédio aparece com o nome genérico Sildenafila, nas dosagens de 25 mg e 50 mg. A maior parte dos medicamentos é destinada à Marinha, com 28.320 comprimidos. O Exército (5 mil comprimidos) e a Aeronáutica (2 mil comprimidos) também são atendidos.