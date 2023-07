Tempestades severas devem atingir Rio Grande do Sul e Santa Catarina

O alerta para tempestades severas aumentou em regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina para os próximos dias, à medida que um ciclone extratropical passa sobre o território gaúcho e, consequentemente, aumenta a instabilidade no Sul do Brasil.

Nas últimas horas, intensos temporais atingiram o oeste de Santa Catarina, com ventos fortes e chuvas de granizo em alguns pontos. Em Saudades, município próximo de Chapecó, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar moradores que tiveram sua casa afetada pela passagem do ciclone.

Em alguns locais do oeste catarinense, árvores caíram e dificultaram o trânsito na Rodovia SC-160. Cabos de energia se romperam e quedas de energia foram registradas, em decorrência de tempestades severas que caíram pela região.

As áreas de instabilidade se estenderam por todo o Rio Grande do Sul, mas principalmente na parte norte do Estado. A probabilidade de novas tempestades severas na noite de hoje aumentou consideravelmente.

Pra quem nunca viu ciclone… microexplosão… é o que estamos passando agora… pic.twitter.com/5Ta8qPPjWi — Guzz (@Guzzru) July 12, 2023

Tempestades severas já eram previstas para toda a semana

Desde o início da semana, o risco de fenômenos meteorológicos extremos já era esperado na região. Isso porque as condições atmosféricas estão apropriadas para esse tipo de acontecimento. Há o agravante ainda de que a pressão estará em queda livre com a formação do ciclone, portanto muito baixa, o que também piora o risco de fenômenos severos de vento isolados e granizo de variado tamanho.

O maior risco de vendavais, no entanto, se dará em províncias do nordeste argentino, como Corrientes e Misiones, no Paraguai, no noroeste e no norte gaúcho, no oeste e meio-oeste catarinense e no oeste do Paraná.