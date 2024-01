Temporal em SC: jovem de 17 anos morre depois de ser arrastado por correnteza

Um adolescente de 17 anos morreu depois de ser arrastado pela correnteza do Rio Imaruí, em São Pedro de Alcântara, cidade na Região Metropolitana de Florianópolis. O acidente aconteceu durante um temporal que atingiu o litoral de Santa Catarina na tarde deste domingo, 28.

O jovem ficou desaparecido por algumas horas, mas o corpo foi encontrado por volta das 3h desta segunda-feira, 29. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rio invadiu a rua em que o adolescente pedalava e ele acabou arrastado pela correnteza. Testemunhas disseram que a vítima teria tentado se agarrar em alguns galhos quando caiu. O nome do adolescente não foi divulgado pelas autoridades.

Chovia muito no momento do acidente, o que causou estragos no município. De acordo com a Defesa Civil, o bairro mais atingido foi Santa Teresa. Algumas casas ficaram alagadas e pelo menos oito famílias ficaram isoladas durante o transbordamento do rio.

A Prefeitura de São Pedro de Alcântara chegou a divulgar imagens registradas por moradores que mostram os estragos. A chuva também levou uma ponte e causou estragos em outras regiões.

????⛈️ Registros da forte chuva em São Pedro de Alcântara neste domingo (28)



Temporal causa estragos em outras cidades

Chuva deixou estragos em outras regiões do Estado de Santa Catarina | Foto: Divulgação/Prefeitura Chapadão do Lageado

Ainda na Grande Florianópolis, o temporal causou estragos no Centro Educacional Santa Ana, no bairro Colônia Santana, no município de São José.

Já na região norte do Estado, a cidade de Jaraguá do Sul registrou alagamentos nos bairros Barra do Rio Cerro, Barra do Rio Molha, São Luís e Rio Molha. Todos são cortados pelo Ribeirão Pedra Branca, que transbordou. Alguns carros ficaram debaixo d’água e casas foram atingidas pela água.

No Vale do Itajaí, uma enxurrada atingiu 15 casas e cinco comércios em Chapadão do Legeado. A Defesa Civil do município informou que mais de 100 milímetros de chuva caíram na região em menos de uma hora.