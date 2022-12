Tite nega ter levado bronca de bandido

Tite está no Rio de Janeiro desde o fim da Copa do Catar | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Assessoria confirmou, no entanto, que o ex-técnico da Seleção Brasileira foi assaltado no Rio de Janeiro

A assessoria do técnico Tite confirmou, neste sábado, 24, que o ex-comandante da Seleção Brasileira foi assaltado enquanto caminhava na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os porta-vozes negaram, contudo, que o bandido deu “bronca” no treinador.

O assalto ocorreu na semana passada. Na ocasião, Tite estava na companhia da mulher, Rosmari Rizzi Bachi. “Uma pessoa que passava de bicicleta roubou a correntinha que ele usava no momento em que caminhava com a esposa”, informou a assessoria, em nota enviada ao jornal Lance!. “Uma pessoa próxima percebeu, tentou, mas não conseguiu interceptá-lo. Tite o agradeceu e seguiu a caminhada. O restante da notícia é mentira.”

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro comunicaram que não identificaram registro de ocorrência por parte de Tite. O treinador está na capital fluminense desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Catar. A Amarelinha caiu nas quartas de final, para a Croácia, nos pênaltis.

Antes de ser assaltado, Tite resolveu caminhar por uma rua sem movimento. A ideia era evitar assédios de pessoas, em razão do resultado da Copa. O bandido abordou o treinador por volta das 6 horas, segundo o jornal O Globo.

Degrau mais baixo

Em artigo publicado na Edição 143 da Revista Oeste, Ana Paula Henkel afirma que Tite desceu o degrau mais baixo que um profissional pode descer. Segundo a colunista, o treinador abandonou “seu batalhão ainda preso na trincheira pelo abate, pelas lágrimas, pela frustração e pela tristeza diante da derrota”. Assim que o jogo terminou, Tite saiu do campo sem acolher os jogadores. O assinante pode ler o texto completo ao clicar neste link.