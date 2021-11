‘Touro de ouro’ da B3 é alvo de protesto depois da inauguração

Não durou nem 24 horas e o “touro de ouro”, instalado em frente à Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, já foi alvo de vandalismo.

O monumento amanheceu com adesivos de protesto com a palavra “fome” em maiúscula grudados na lateral da estátua. A ação foi reivindicada pelo coletivo Juventude Fogo no Pavio. Nas redes sociais, o grupo afirmou que “o touro ganhou a marca do Brasil de Bolsonaro” e que não há nada o que comemorar no país.

“O que para eles simboliza a força do mercado financeiro, para nós é um símbolo da fome, da miséria e da superexploração do trabalho. Mas também é um lembrete de que continuaremos na luta por uma vida com dignidade. E é por isso que hoje fizemos essa ação simbólica de protesto”, diz a nota do coletivo.

Esse não foi um ato isolado. Ainda na manhã, a estátua foi alvo de vandalismo. O touro foi pichado por pessoas ainda não identificadas. Com tinta preta, os vândalos pintaram as laterais e os olhos do monumento.