A Pfizer informou que a vacina infantil contra o coronavírus deve chegar no mês que vem no Brasil. Em nota divulgada à imprensa na sexta-feira 24, o laboratório comunicou que está trabalhando com o governo.

“Estamos atuando em parceria ao Ministério da Saúde para definir as etapas do fornecimento de imunizantes contra a covid-19”, salientou a farmacêutica. “Com estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022.”

A farmacêutica fechou um contrato que prevê a entrega de 100 milhões de doses de imunizantes em 2022. De acordo com a empresa, o acordo inclui a possibilidade de fornecimento de versões do imunizante para variantes.

“As vacinas poderão ser eventualmente desenvolvidas caso necessário, e versões para diferentes faixas etárias, conforme solicitação por parte do Ministério da Saúde”.