Vacinados vão ser identificados com ‘selo’ na Universidade de Brasília

Alunos e funcionários vacinados contra a covid-19 da Universidade de Brasília (UnB) vão receber um selo de identificação. O adesivo, representando um círculo amarelo com desenho do coronavírus e uma seringa, tem de ser afixado em um documento com foto, para permitir o ingresso em prédios do campus.

A UnB deve iniciar novo semestre acadêmico em junho, informou reportagem do jornal Gazeta do Povo publicada na segunda-feira 2. Desde fevereiro deste ano, a universidade já exigia o passaporte da vacina de professores e estudantes.

O selo funcionará como “comprovante da situação vacinal” atualizada dos membros da comunidade universitária (estudantes de graduação e pós-graduação, servidores, docentes, técnicos, estagiários e funcionários terceirizados). Ele deverá ser apresentado na entrada das edificações ao vigilante ou porteiro responsável pelo controle de acesso aos prédios.

O adesivo para vacinados será entregue depois da conferência do comprovante de vacinação. Ao receber o selo, o estudante ou funcionário também deverá assinar uma lista, que será posteriormente encaminhada a um comitê. As orientações, assinadas pelo vice-reitor e presidente do comitê Enrique Huelva Unternbäumen, foram divulgadas em 28 de abril — seis dias após o Ministério da Saúde decretar o fim da situação de emergência sanitária.

