Mulher morre depois de acordar no próprio velório

Uma mulher de 76 anos, que foi declarada morta, surpreendeu e acordou durante o próprio velório, no caixão. Depois do ocorrido, Bella Montoya ficou em observação sete dias na UTI de um hospital em Babahoyo, capital da província de Los Ríosno, no Equador. Contudo, a história terminou com a morte dela, informada pela família no sábado 17.

Uma equipe médica a declarou como morta, pela primeira vez, no domingo 11. Porém a mulher acordou durante o próprio velório. Ela voltou a respirar com dificuldades, depois do confinamento prolongado. Segundo o G1, Bella foi retirada do caixão e levada para o mesmo hospital que emitiu a declaração de óbito.

“Eles nos deram até um atestado de óbito”, disse Gilbert Balberán, filho de Bella, quando velou a mãe pela primeira vez. Na semana passada, a imprensa equatoriana noticiou o caso com manchetes celebrando a “ressurreição” dela.

Morte da mulher que acordou no próprio velório

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o filho disse que a mãe morreu na sexta-feira 16. Por meio de um comunicado oficial, o Ministério da Saúde do Equador confirmou que a morte ocorreu em razão de um derrame isquêmico, após uma semana em terapia intensiva.

As autoridades informaram que Bella permaneceu sob “vigilância permanente”. Porém, o governo não divulgou informações da investigação médica do caso.

Balberán disse não ter recebido nenhum relatório explicando como ocorreu. Ele alertou que não pretende deixar o caso impune. Além disso, uma tia dele, irmã de Bella, denunciou o ocorrido formalmente. Ela quer identificar o médico que declarou a morte da mulher, aquela da qual ela acordou no velório na semana passada.