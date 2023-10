Juiz Appio admite ‘conduta imprópria’ e desiste de vara da Lava Jato

Em um acordo realizado durante uma audiência de conciliação, o juiz Eduardo Appio, de 53 anos, admitiu ter mantido uma “conduta imprópria” no comando da 13ª Vara Federal de Curitiba e desistiu de reassumir a função, antes ocupada pelo seu desafeto, Sergio Moro.

O juiz também concordou em desistir de voltar para a Vara e assim se inscrever em edital para ser transferido para outro local, de acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou nesta quarta-feira, 18, a audiência de conciliação entre Appio e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Ameaças de Appio

O magistrado foi afastado da 13ª Vara pelo TRF-4 depois da denúncia de que ele telefonou para o filho do desembargador Marcelo Malucelli fingindo ser por outra pessoa.

Appio fez ameaças a ele, referindo-se a dados sigilosos. Em seguida, o juiz passou a responder a um processo administrativo.

O filho de Malucelli é sócio e genro de Sergio Moro. Antes do afastamento, Appio era o responsável pelos processos remanescentes da Lava Jato.

A audiência foi mediada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e teve a participação dos desembargadores Fernando Quadros da Silva, presidente do TRF-4, e Vânia Hack de Almeida, corregedora regional da Justiça Federal da 4ª Região.

Segundo reportagem da Folha, os desembargadores do TRF-4 queriam que Appio admitisse que fez o telefonema. Mas, no acordo, ele só admitiu “conduta imprópria”, sem dizer se ligou ou não para o filho de Malucelli.

Para não perder o cargo de juiz, Appio concordou em desistir de voltar à 13ª Vara.

Eduardo Appio fez ameaças a filho de desembargador, passando-se por outra pessoa | Foto: Reprodução/ YouTube

Apoio de Toffoli

No dia 19 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli havia suspendido o afastamento de Appio e também o andamento do processo administrativo contra ele.

Dessa forma, o juiz estaria apto a voltar à 13ª Vara Federal. Porém, no dia seguinte, o corregedor Salomão manteve a suspeição. Dois dias depois, o corregedor marcou a audiência de mediação para esta quarta-feira, 18.

A favor de Lula

Nomeado titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba no início do ano, Appio é contra a prisão em segunda instância e acredita que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou “danos irreparáveis”.

Ele questiona o que considera “excessos” cometidos pela extinta força-tarefa.

Em maio, Appio assumiu que assinava em sistema eletrônico da Justiça Federal como “LUL22“, em referência à campanha presidencial de Lula em 2022.

Appio afirmou que a assinatura era um protesto contra a prisão do petista. Ele é abertamente crítico da atuação de Sergio Moro e Deltan Dallagnol.

O juiz dizia que pretendia apagar todo o legado da Operação Lava Jato, a partir de um caso de suposto grampo na cela do doleiro Alberto Yousseff em 2014.