Anvisa quer manter venda de álcool 70% para prevenir varíola dos macacos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu na quarta-feira 17 abrir consulta pública para manter a permissão da venda livre de álcool etílico 70% na forma líquida. Até setembro de 2020, o produto só podia ser vendido em gel. Com o avanço da pandemia de covid-19, a agência permitiu temporariamente a comercialização de forma líquida.

A consulta pública, aprovada por unanimidade entre os conselheiros, ficará aberta por 15 dias. Se chancelada, a autorização valerá para produtos de higiene pessoal antissépticos e desinfetantes hospitalares para superfícies fixas, por exemplo. Segundo a Anvisa, a indicação de uso valeria para estabelecimentos de saúde, não para o público geral.

Em seu voto, o relator da consulta, Alex Machado Campos, afirmou que a limpeza das mãos e das superfícies é uma das formas para prevenir a doença. Segundo ele, o uso de álcool a 70% “é muito importante para desinfectar superfícies e promover a assepsia das mãos”. Porém, também acentuou que “a primeira opção para a adequada limpeza das mãos é a utilização de água e sabão”.

O relator também destacou os cuidados que devem ser dispensados no uso e armazenamento do produto na forma líquida. “Por se tratar de um produto líquido altamente inflamável e que, na forma líquida, se espalha com facilidade, ressalta-se a importância do seu armazenamento e do uso adequado e, sobretudo, a necessidade de uma consulta pública”.

A varíola dos macacos, que já atingiu mais de 31,6 mil pessoas no mundo e causou 12 mortes, foi declarada emergência em saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em julho.

A doença, que tem cura, é de pouca gravidade, quando tratada precocemente.