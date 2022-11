Assassino que invadiu escolas: corpos das vítimas são velados

Os corpos das três vítimas mortas no ataque a tiros a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo (ES), começaram a ser velados na manhã deste sábado, 26. Trata-se da estudante Selena Zagrillo,12; e das professoras Maria da Penha Pereira de Melo, 48; e Cybelle Passos Bezerra, 45. 13 pessoas ficaram feridas. -Publicidade- O assassino, 16, invadiu as escolas na manhã da sexta-feira 25. Primeiro, o criminoso foi na Escola Estadual Primo Bitti e depois se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral. Ambas as instituições estão localizadas na mesma rua. O atirador foi apreendido pela Polícia Civil na tarde de ontem. Hoje, ele foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, na cidade de Vitória (ES). Leia também:

O corpo de Selena chegou à capela mortuária de Coqueiral durante a madrugada. A família da menina informou que o velório aconteceu até às 13 horas. Em seguida, o corpo da criança foi levado para sepultamento na cidade de Ibiraçu (ES). Já o corpo da professora Maria foi levado para ser velado na capela mortuária do bairro Jardins, em Aracruz. O sepultamento deve ocorrer nesta tarde, no entanto, o local não foi informado. A família da professora Cybelle optou por não realizar um velório no Estado, pois a vítima nasceu em Pernambuco (PE). Seu corpo será cremado na Serra, em Vitória (ES). Em seguida, suas cinzas serão levadas para PE.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, das 13 vítimas que foram feridas, seis seguem hospitalizadas. Sendo elas: quatro mulheres e duas crianças. As crianças estão em estado grave. Uma delas possui perfurações no abdome e a outra está entubada com uma perfuração no crânio.

Entenda o caso

Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública, o assassino invadiu primeiro a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e, com uma pistola, atirou diversas vezes. Em seguida, foi à sala dos professores e atirou novamente, matando as duas professoras.

Na sequência, o criminoso deixou o local e se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral, onde assassinou Selena. Não existem informações de quantos estudantes estavam nas duas instituições no momento do crime.

O agressor foi preso em casa cerca de quatro horas depois do ataque. A identidade dele não foi divulgada. A placa do veículo usado pelo criminoso estava parcialmente coberta, mas, mesmo com poucos números visíveis, foi possível identificar o endereço do atirador. Conforme informou a polícia, ele planejou o atentado por dois anos. O atirador era aluno de uma das instituições.