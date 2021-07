Avenida Paulista volta a abrir para pedestres a partir deste domingo

A prefeitura de São Paulo anunciou que a Avenida Paulista voltará a ficar aberta exclusivamente para os pedestres e ciclistas a partir de domingo 18. A medida, em caráter experimental, determina o fechamento da via para automóveis e a liberação apenas para atividades de lazer, inicialmente em horário reduzido: das 8h ao meio-dia.

Desde o início da pandemia de covid-19, em março do ano passado, a Paulista permanecia liberada apenas para o trânsito de veículos, e não mais para os pedestres aos domingos, para evitar aglomerações. Com a queda nas infecções e mortes pelo novo coronavírus, a prefeitura da capital decidiu retomar as atividades de lazer no local.

Segundo a administração municipal, a liberação para pedestres e ciclistas ocorrerá no mesmo trecho de antes, entre a praça Oswaldo Cruz e a rua da Consolação. O protocolo sanitário para a covid-19 deve ser seguido, com o uso de máscaras e álcool em gel, além de um distanciamento social mínimo.

Como Oeste noticiou ontem, mais de 70% dos maiores de 18 anos já foram vacinados pelo menos com uma dose contra a covid-19 em São Paulo.

