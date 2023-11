Bairros de Porto Alegre ficam alagados depois de rompimento de comporta do Guaíba

Na noite de segunda-feira 20, a comporta de contenção do portão 13 do Lago Guaíba, em Porto Alegre, cedeu. O que resultou no alagamento do 4º Distrito da capital gaúcha, região que abriga bares, restaurantes e startups. A inundação também interrompeu a circulação de trens e ônibus, o que obrigou a prefeitura a declarar situação de emergência.

Sete mortos

A Região Sul do Brasil tem sofrido com temporais intensos. Como consequência do fenômeno, sete pessoas morreram. O Vale do Taquari, região localizada no interior do Rio Grande do Sul, já havia sido destruída por um ciclone em setembro. A região voltou a inundar.

Principais avenidas de Porto Alegre estão inundadas

De acordo com o jornal Estadão, a Avenida Voluntários da Pátria, uma das principais vias de Porto Alegre, foi tomada pela água no trecho entre a Avenida São Pedro e a antiga Ponte do Guaíba, nas proximidades da Igreja Navegantes. Veículos leves não puderam atravessar o trecho entre a Avenida Cairú e a ponte.

Porto Alegre: cheia histórica do Guaíba em 82 anos.

Rua Voluntários, esquina com Sertório alagada. Trecho do Trensurb submerso. pic.twitter.com/652oKFlOAY — Fernando Oliveira (@fernao_berthold) November 21, 2023

Atuação dos agentes públicos

Na madrugada desta terça-feira, 21, agentes empregados da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Departamento de Água e Esgoto (DMAE) utilizaram sacos de areia a fim de conter a água. Porém, a região continua alagada. Em dois meses, esta foi a terceira vez que as comportas são fechadas.

Paralização dos embarques de passageiros

Em função da inundação que atingiu os trilhos, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) teve de paralisar temporariamente os embarques de passageiros em três estações da cidade: Mercado, Rodoviária e São Pedro. A empresa informou que não tem previsão de quando os serviços serão normalizados.

Tendência de elevação das águas

De acordo com a Metsul Meteorologia, a medição do nível do Lago Guaíba realizada na manhã desta terça-feira, 21, no Cais Mauá, indicou 3,44 metros. Este dado indica uma tendência de elevação no nível das águas.