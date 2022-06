BibliON: a biblioteca digital e gratuita de São Paulo

Aplicativo reúne acervo com mais de 15 mil livros e atividades culturais

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo lançou neste mês a BibliON, uma biblioteca digital e gratuita com acervo de mais de 15 mil livros e uma grade de programações culturais, como clubes de leitura, oficinas de capacitação, podcasts e seminários.

O governo de São Paulo investiu R$ 10 milhões na criação da plataforma. O objetivo da iniciativa é promover o crescimento de usuários de bibliotecas, sejam elas digitais ou físicas, assim como permitir a ampliação do acesso e o estímulo ao hábito da leitura.

Além disso, a qualificação continuada dos profissionais que trabalham nesses espaços é outra meta estipulada pelos idealizadores do projeto. Para criar o BibliON, o governo reuniu cerca de 330 bibliotecas municipais integradas ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SisEB), localizadas em 240 cidades do Estado.

“A BibliON tem o mesmo status e importância das bibliotecas estaduais e do sistema SiSEB. Uma instituição de caráter continuo e permanente, que acompanhará toda a evolução tecnológica e das pessoas”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão. “A plataforma será um poderoso instrumento para que o Brasil se torne um país de leitores. Neste primeiro ano de funcionamento, cada título do acervo de 15 mil livros será lido 1 milhão de vezes.”

Assim como acontece em bibliotecas físicas, o aplicativo disponibiliza apenas duas obras por vez, com um prazo de devolução em até 15 dias. O acervo, no entanto, está disponível só para moradores do Estado de São Paulo.

Para ter acesso às obras dos mais variados gêneros, idiomas e formatos, como e-books e audiolivros, o usuário precisa instalar a plataforma em um celular do sistema Android ou Iphone (iOS). Em seguida, é necessário realizar um breve cadastro e verificar a conta através de um e-mail enviado automaticamente.