Cadela ‘assina’ projeto de lei em Florianópolis

A impressão da pata de Many foi colocada no documento | Foto: Cristiano Andujar/PMF/Divulgação

A prefeitura de Florianópolis usou uma cadela para “assinar” um projeto de lei na quarta-feira 10. A impressão da pata da cachorra Many, que tem leishmaniose há um ano, foi colocada no documento oficial enviado para a apreciação na Câmara dos Vereadores. A proposta prevê o uso de recursos públicos para custear o tratamento de animais com essa doença que pertençam a famílias consideradas carentes, com renda de até R$ 3,3 mil. O cientista político Adriano Gianturco comentou a cena inusitada.

“O mundo não está sendo tomado pelos globalistas, Soros, os populistas de direita, as multinacionais ou os anciões de Sion”, afirmou Gianturco. “Está sendo tomado por crianças hipersensíveis, emotivas, fofinhas, low IQ people“.

