Contaminação nas escolas caiu mais de 70%, diz governo de São Paulo

Segundo dados divulgados pelo governo de São Paulo nesta sexta-feira, 22, a contaminação por covid-19 entre alunos, professores e funcionários de escolas públicas e privadas do Estado caiu mais de 70% na comparação entre os meses de junho, quando houve o maior número de casos neste ano, e setembro, que apresenta os menores índices.

As informações foram disponibilizadas no Painel Simed (Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19), criado pela Secretaria da Educação do Estado. As consultas podem ser feitas por rede (municipal, estadual ou privada), diretoria de ensino, município, vínculo (aluno, servidor e trabalhadores terceirizados) ou faixa etária.

Segundo a pasta, é a primeira vez que um painel mostra o cruzamento entre notificações de casos nas escolas e os dados fornecidos pelos sistemas do Ministério da Saúde. O Painel Simed será atualizado diariamente e contabiliza os dados de contaminação desde o dia 3 de janeiro de 2021. Nessas 42 semanas, houve 8,8 mil casos confirmados.

