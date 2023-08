Defesa autoriza incursão de militares norte-americanos no Brasil

Militares do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (EUA) desembarcam no Brasil para participar de um exercício tático com as Forças Armadas do país. O treinamento ocorrerá no Entorno do Distrito Federal.

A autorização foi assinada pelo ministro da Defesa, José Múcio, e publicada nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial da União.

O pedido para a incursão dos militares norte-americanos foi realizado em julho e contém a autorização para a permanência temporária dos fuzileiros navais no país a partir de hoje até 16 de agosto.

O Ministério da Defesa liberou o contingente de 50 militares dos EUA e o material do Corpo de Fuzileiros Navais para participar do Exercício Formosa em conjunto com as Forças Armadas brasileiras.

A liberação, contudo, adverte quanto ao material que os militares carregarão durante a permanência no país. “Serão utilizados armamentos de porte e de uso individual e rádios portáteis de comunicação, que em nada se equiparam a equipamentos de guerra eletrônica.”

A Operação Formosa é um exercício militar da Marinha brasileira e é realizada desde 1988 para preparar fuzileiros navais.

Soldados Brigada Blindada de Combate durante treinamento avançado de pontaria de rifle na Romênia | Foto: Divulgação/USA Army

Nova era militar: EUA investem em armas a laser

A Força Aérea e a Marinha dos EUA devem se preparar para adquirir armas a laser. A determinação é do órgão de vigilância do governo norte-americano (GAO, na sigla em inglês).

O Departamento de Defesa do país gasta em torno de US$ 1 bilhão por ano com pesquisa de armas de “energia direcionada” — são aquelas com lasers e micro-ondas de alta potência.

Conforme o GAO, as armas a laser ou de energia, que atingem instantaneamente e são baratas de disparar, têm vantagens sobre projéteis, especialmente contra ataques de drones ou mísseis.

Embora o Exército dos EUA tenha apresentado um plano detalhado de como colocar as armas a laser em uso operacional, os demais serviços das Forças Armadas ainda estão longe de atingir essa fase. O GAO afirma que o grande obstáculo é passar do desenvolvimento à aquisição da tecnologia. Por isso, há necessidade de acelerar a aquisição.

Soldados disparam projéteis rastreadores durante um exercício noturno integrado | Foto: Divulgação

“O Departamento de Defesa está atualmente desenvolvendo armas de energia direcionada com o objetivo de derrotar uma série de ameaças. No entanto, mesmo que progrida no desenvolvimento desses recursos, os esforços para fazer a transição enfrentam desafios.”

A agência destacou que o sistema de armas a laser desenvolvido pelos norte-americanos foi usado com sucesso em demonstrações de suposto ataque com drones.

O GAO repassou quatro recomendações ao Departamento de Defesa dos EUA, incluindo que a Marinha e a Força Aérea desenvolvam acordos de transição com os desenvolvedores de protótipos, assim como o Exército já o realizou.