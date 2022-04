Diretor barra entrada de aluno trans em banheiro feminino e é afastado

O diretor da Escola Estadual Antônio Padilha, em Sorocaba (SP), foi afastado temporariamente do cargo depois de barrar a entrada de um aluno trans no banheiro feminino. O caso ocorreu no início da semana, após duas estudantes denunciarem a presença do colega no toalete exclusivo para mulheres.

Nas redes sociais, o vereador de Sorocaba Dylan Dantas (PSC) disse que o diretor não pode ser penalizado. Durante uma visita do parlamentar ao local, o diretor disse que ofereceu ao estudante um terceiro banheiro, exclusivo. “Mas o aluno preferiu utilizar o feminino”, escreveu Dantas, no Twitter, na ocasião.

-Publicidade- Sec. da Educação do Estado, pois conforme me foi relatado pelo diretor, não há qualquer recomendação nesse sentido para as escolas. E o diretor já havia disponibilizado antes, um banheiro exclusivo, mas o aluno prefere utilizar o feminino. O diretor não pode ser penalizado. — Dylan Dantas (@dylandantassp) April 5, 2022

Ao proibir o uso do banheiro, o diretor se tornou alvo de protestos de um grupo de alunos por suposta “transfobia”. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc-SP) decidiu afastar o educador e abrir uma investigação contra o docente.

Em uma nota, a Seduc-SP informou que o desfecho do caso vai ocorrer após decisão do “Conselho Escolar”, vinculado à pasta. No posicionamento oficial, a Seduc-SP comunicou ainda que “repudia todo e qualquer tipo de discriminação, racismo ou LGBTQIAP+fobia dentro ou fora da escola”.

O vereador Dylan Dantas anunciou que, em parceria com o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos), vai interpelar a Seduc-SP sobre o afastamento do diretor. Garcia também se pronunciou nas redes sociais: “Meu gabinete está tomando todas as providências para auxiliar o professor e impedir que os direitos das alunas sejam pisoteados em nome da militância.”

Diretor da Escola Estadual Antônio Padilha em Sorocaba foi afastado por não permitir que um menino frequente o banheiro das meninas. Meu gabinete está tomando todas as providências para auxiliar o professor e impedir que os direitos das alunas seja pisoteado em nome da militância pic.twitter.com/xmGQeocyYG — Douglas Garcia (@DouglasGarcia) April 5, 2022