Fórum antipirataria critica decisão do STJ de liberar contrabando de até mil maços de cigarro

Vossas excelências precisam agir em sintonia, aqui o STJ diz que até 1.000 maços de cigarro contrabandeados pode ficar numa boa. Do outro lado Toffoli e se não me engano o terrivelmente evangélico André Mendonça não deram a liberdade a um infeliz que roubou 2 sacos de leite em pó, equivalente a R$ 62,00 – provavelmente não tendo as mesmas benesses de vossas excelências o camarada queria levar algum leite para as crianças em casa. Assim, não entendo – libera-se o marginal que faz contrabando de cigarros e mantém preso o cara que furtou R$ 62,00. Realmente não entendi…….aliás alguém com conhecimento jurídico poderia me explicar porque no Brasil temos STF – TSJ – CNJ ???????