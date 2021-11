EUA elogiam anúncios do Brasil na COP26

Afirmação é do chefe da embaixada norte-americana em Brasília Douglas Koneff

Os Estados Unidos reconheceram que o Brasil fez “anúncios significativos” na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP26), realizada em Glasgow, na Escócia.

A afirmação é do encarregado de negócios Douglas Koneff, chefe da embaixada norte-americana em Brasília. “Estamos satisfeitos com os anúncios do Brasil”, disse ao jornal O Estado de São Paulo.

“O papel do Brasil na COP26 tem sido muito bom, vamos ver o que acontece na próxima semana. Espero que com ajuda do Brasil possamos chegar a um consenso sobre o artigo 6”, afirmou Koneff, em relação ao Acordo de Paris que trata da criação de um mercado global de carbono.

Durante a COP26, o Brasil antecipou a meta de neutralidade nas emissões para 2050, prometeu zerar o desmatamento ilegal em 2028 e reduzir as emissões de gases em 50% até 2030.