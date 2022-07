Gleisi Hoffmann vai ter de pagar indenização de R$ 25 mil para Luciano Hang

Gleisi Hoffmann é deputada federal pelo Paraná e presidente nacional do PT | Foto: Arquivo/Agência Câmara | gleisi hoffmann - deputada federal e presidente nacional do pt

Valor recebido vai ser doado para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais

Por danos morais, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann (PT-PR), deputada federal, foi condenada a indenizar em R$ 25 mil o empresário e dono da Havan, Luciano Hang. A decisão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná foi divulgada nesta quinta-feira, 29.

A condenação foi decorrente de uma postagem nas redes sociais em que Gleisi afirmou que Hang praticava crime de sonegação fiscal. No processo, a deputada justificou sua atitude como inspirada em matérias divulgadas pela mídia e ainda citou duas ocasiões em que o empresário a teria desrespeitado.

A primeira seria quando o Hang comparou o início do relacionamento entre ela e o vereador Lindbergh Farias (PT-RJ) com o “PTinder”. Já a segunda ocasião, foi quando ele teria feito gestos obscenos para ela em uma live (por essa acusação, o dono da Havan foi condenado a pagar R$ 15 mil de indenização à Gleisi).

-Publicidade-

Nas redes sociais, Hang comemorou o terceiro processo que ganhou da petista. “Podemos ser concorrentes de ideias, mas jamais inimigos pessoais”, escreveu. “A Gleisi também não gostou de um gesto meu e me processou em outro momento. É normal ter esse debate de pensamento.”

Segundo o empresário, o valor recebido vai ser doado para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais.