Goiás confirma dois casos da variante Ômicron

As pacientes têm 46 e 20 anos e estão com sintomas leves

A prefeitura de Aparecida de Goiás comunicou dois novos casos de contaminação pela variante Ômicron do coronavírus no Brasil. O prefeito da cidade, Gustavo Mendanha (MDB), informou sobre o diagnósticos pelo Instagram.

As mulheres com a nova cepa têm 46 e 20 anos de idade e não apresentam quadros graves da doença. “Vocês não precisam entrar em pânico, até porque os sintomas dessa variantes são bem mais leves”, disse o prefeito à população.

De acordo com as informações de Mendanha, as duas contaminações ocorreram depois que um casal de missionários que vieram de Luanda, Angola, passaram pela cidade e tiveram contato com as pacientes. Contudo, os angolanos não testaram positivo para a doença.

Outros dois casos estão sob investigação no Estado para identificar o tipo de cepa do vírus. Segundo as autoridades locais, ambos são de pacientes de Valparaíso de Goiás, cidade no entorno de Brasília.

A variante Ômicron no Brasil

Desde que houve seu surgimento, dez casos da mutação foram confirmados no Brasil. Quatro deles no Estado de São Paulo. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás notificaram dois casos cada.

A descoberta da nova cepa

A variante Ômicron apareceu pela primeira vez no sul do continente africano no fim de novembro. Todavia, o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul revelaram que o patógeno circula naquele país pelo menos desde o dia 8 daquele mês.

