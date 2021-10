Governo federal fecha contrato para nova gestão da Cinemateca

Depois de quase dois anos, a Cinemateca voltará a ter uma administração. O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 18, que fechou um novo contrato para a gestão da instituição responsável pela preservação da produção audiovisual no Brasil.

A Cinemateca estava sem comando desde o dia 31 de dezembro de 2019. Segundo o Diário Oficial da União, a Secretaria Especial da Cultura escolheu a organização social Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC) para cuidar de gestão, operação e manutenção da entidade.

A organização receberá R$ 14 milhões por ano do governo federal para realizar essas atividades. A duração do contrato é de cinco anos. A SAC concorreu com outras duas candidatas na disputa.

Em setembro, um incêndio atingiu um galpão da instituição, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A investigação sobre as causas do incêndio e eventuais responsabilidades está a cargo da Polícia Federal (PF), que assumiu a condução do caso no fim de julho. Até então, era a Polícia Civil de São Paulo que liderava as investigações. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também apura o caso.