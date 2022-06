Luciano Hang lembra sua infância pobre na estreia do OesteCast

Luciano Hang com a jornalista Paula Leal na estreia do OesteCast (Foto: divulgação)

O empresário Luciano Hang, contou detalhes da sua infância no OesteCast, o podcast da revista Oeste. “Nasci na entrada do Poço Fundo, estudei na escola João 23, meu pai operário, minha mãe operária, meus avós operários, indo trabalhar com os sapatos furados, com um frio pra cacete lá no sul. Ia trabalhar pensando: eu vou mudar de vida! Eu vou fazer a diferença na vida da minha família! A grande preocupação que eu tinha quando jovem era a qualidade de vida que eu pudesse dar para meus pais”.

O OesteCast estreia amanhã, dia 13. Inscreva-se no nosso canal no YouTube.

