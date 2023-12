Polícia apreende arma de deputado que matou assaltante

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu a arma do deputado federal Alexandre Leite (União Brasil-SP) usada para reagir a uma tentativa de assalto na capital paulista. O parlamentar matou o criminoso que o abordou, no trânsito, neste sábado, 16.

Segundo a corporação, a arma do deputado estava com a documentação correta e foi recolhida para perícia. O caso está sendo investigado sob os aspectos de tentativa de roubo, homicídio e legítima defesa.

Em nota, o deputado federal afirmou que, durante o registro da ocorrência, apresentou a arma juntamente com o documento que comprova o porte de armas.

A Secretaria de Segurança Pública não divulgou quem efetuou os disparos primeiro. No carro do parlamentar, foram identificados dois tiros.

Entenda o caso do deputado que matou um assaltante

O deputado federal Alexandre Leite; ele reagiu a uma tentativa de assalto e matou o criminoso | Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

No sábado 16, Alexandre Leite reagiu a uma tentativa de assalto na capital paulista. Acompanhado de sua mulher, o parlamentar foi surpreendido por dois homens em uma moto, que dispararam contra o carro em que ele estava. Em resposta, o deputado reagiu disparando contra os suspeitos, resultando na morte de um deles. O outro assaltante conseguiu fugir.

Até o momento, as autoridades paulistas não divulgaram a identidade do criminoso que acabou morto pelo membro do União Brasil.

Com 34 anos, Alexandre Leite cumpre seu quarto mandato como deputado federal. Ele é de uma família de políticos. É filho de Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, que está no sétimo mandato consecutivo como vereador na capital paulista. Além disso, é irmão do deputado estadual Milton Leite Filho. O trio integra o União Brasil.

Além de sua carreira política, Alexandre Leite tem graduação em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Ele, a saber, também atua como empresário, sendo sócio da Construtora e Incorporadora Neumax, em parceria com seu pai.

