Previsão do tempo: alerta para tempestade no Sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite um novo alerta amarelo, de risco potencial, para o Sul do país. Conforme a previsão do tempo, a Região deve registrar tempestade no decorrer desta quarta-feira, 20.

Há a expectativa de que os acumulados sejam de 50 mm até as 23h59 de hoje na área que vai do extremo sul gaúcho até o Paraná (com exceção do norte e do centro paranaense). A mesma condição se arrasta para além do Sul, com o extremo sul de Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, também no mapa do dia dos temporais.

A instabilidade prevista para essa parte do país será, de acordo com o Inmet, acompanhada de outros dois fenômenos climáticos. Isso porque há a previsão para queda de granizo e ventos intensos, que podem chegar a 60 km/h.

Tal condição pode provocar problemas, tanto na parte de infraestrutura quanto nos trabalhos agrícolas. Lavouras correm o risco de sofrer com inundações, por exemplo.

“Baixo risco de corte de energia elétrica”, avisa, assim, o Inmet. “Estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.”

A nova tempestade preocupa, sobretudo, o Rio Grande do Sul. Em decorrência de cheias de rios, o Estado contabiliza 49 mortes e mais de 20 mil desalojados. Além disso, estima-se que o problema climático foi responsável pela morte de 29 mil animais.

Previsão do tempo com tempestade, chuvas intensas e vendaval

Mais uma dia com chuvas em algumas áreas do país | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A tempestade no Sul não é, entretanto, o único fenômeno climático da vez no Brasil. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, a quarta-feira será de chuvas intensas e vendaval em outras regiões.

Para a metade oeste do Acre e o sudoeste do Amazonas, na Região Norte, o alerta — também amarelo — é de chuvas intensas. Conforme a previsão, pode chover até 50 mm até as 10 horas de hoje. Também aguardam-se, a saber, rajadas de vento de até 60 km/h. Dessa forma, há o risco, mesmo que baixo, para enchentes e quedas de galhos de árvores.

No sertão nordestino, o alerta da vez do Inmet é de vendaval. De acordo com o instituto, essa parte do país pode registrar quedas de galhos de árvores por causa da ventania, que deve variar de 40 km/h a 60 km/h.

Segue, por fim, o alerta laranja, de perigo, para onda de calor. Essa condição deve se manter até as 18 horas de sexta-feira 22. Com temperaturas 5ºC acima da média, o Inmet avisa que isso pode causar danos à saúde humana. Esse aviso vale para a faixa que engloba nove Estados do Brasil, conforme registrou Oeste nesta semana.

Mapa do Brasil com alertas climáticos da vez — 20/9/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

