Sol em algumas localidades, mas com pancadas de chuva e trovoadas em outras. Assim se dá a previsão do tempo para este sábado, 9, no Brasil.

Na parte da manhã, o tempo firme terá vantagem, ao menos entre as capitais. O começo do dia será de sol em todas as nove capitais nordestinas, em Porto Alegre, Vitória, Goiânia e Brasília. O mesmo deve ocorrer em quatro das sete capitais da Região Norte: Palmas, Belém, Macapá e Manaus.

A faixa matutina deste sábado será nublada e com possibilidade de chuva em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), haverá pancadas de chuva e trovoadas em Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.

Mapa do Brasil com a previsão do tempo para as capitais na manhã deste sábado, 9 | Foto: Reprodução/Inmet

Pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite, indica previsão do tempo

Durante a tarde e a note, o cenário climático se inverte. De acordo com a previsão do tempo do Inmet, as instabilidades se farão presentes sobre a maioria das capitais estaduais.

Conforme a meteorologia, a combinação pancadas de chuva e trovoadas ocorrerá na faixa vespertina e noturna em 11 capitais:

Vitória; Belo Horizonte; Goiânia; Campo Grande; Cuiabá; Rio Branco; Porto Velho; Manaus; Macapá; Belém; e São Luís.

Além disso, deve chover durante a tarde e a noite em ao menos outras cinco cidades: Rio de Janeiro, Brasília, Boa Vista, Salvador e Aracaju.

Para a tarde deste sábado, 9, as capitais sulistas terão tempo firme | Foto: Reprodução/Inmet

O Inmet destaca, por fim, as temperaturas máximas e mínimas para as capitais. Na parte de cima dos termômetros, Teresina ocupa a primeira posição do dia, com 39ºC. Curitiba, no entanto, vai ter a menor temperatura da vez, com 14ºC.

