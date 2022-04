Professor que humilhou aluno em escola de SP é acusado de difamação

O professor Messias Basques, responsável por humilhar um aluno da Escola Avenues, em São Paulo, é acusado de difamação. Isso porque, em 2018, o docente denunciou a Pousada Pioneiro, localizada no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul, por supostamente tê-lo humilhado.

O caso aconteceu na madrugada de 15 de setembro de 2018. Por volta das 4h30 daquele dia, Basques desembarcou de um ônibus às margens da BR-262 e caminhou em direção à Pousada Pioneiro. Sem se identificar, o docente entrou na varanda da pousada. O recepcionista do estabelecimento aproximou-se do professor e explicou que ele não poderia permanecer no local, porque os quartos dos hóspedes estavam instalados imediatamente acima.

Para oferecer uma alternativa, o recepcionista disse que Basques poderia ficar no restaurante da pousada, localizado a cerca de 100 metros da varanda. Mas o professor rejeitou a proposta e, indignado, invadiu a residência onde moram os proprietários do estabelecimento. Depois de causar tumulto e confusão, segundo as testemunhas, o docente deixou o local.

Dias depois, no Facebook, Basques sugeriu que, se tivesse pele e olhos claros, não seria maltratado pela pousada. “Perguntei se, por acaso, tratariam assim um turista loiro, desses que andam pelo Pantanal e por Bonito [MS], que chegasse de madrugada, de chinelos e falando inglês”, escreveu. “O recepcionista disse que não tinha nada a ver com cor, pois a família dele seria negra. Esqueceu que a atuação da polícia, por exemplo, também composta de pessoas negras, é uma das principais causas da morte de negros no Brasil.”

Em resposta, a Pousada Pioneiro abriu uma queixa-crime por difamação contra o docente, patrocinada pelos advogados Luís Guilherme Flores de Figueiredo, Thais Cristine Costa Figueiredo e Ana Carolina Flores Piva.

O caso se enquadra no artigo 139 do Código Penal — Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A pena é de três meses a um ano de detenção, além de multa. Os advogados pedem que a Pousada Pioneiro seja indenizada em R$ 30 mil.

O processo foi aberto em 2 de outubro de 2018. Até o momento, Basques não foi encontrado para responder à Justiça.

Mais problemas em Mato Grosso do Sul

Mas houve outra história antes da confusão que envolveu a Pousada Pioneiro. Em 23 de agosto de 2018, Basques foi à uma clínica médica privada de Mato Grosso do Sul, a Cardiobaby, para levar uma paciente chamada Renata Rafhaely Soares Dias, de etnia indígena Kadivéu.

A cardiologista Cláudia Caroline Piovesan, proprietária da clínica, foi responsável pelo atendimento de Renata. A indígena precisava de uma avaliação cardiológica para realizar procedimentos cirúrgicos, em razão de deficiências como lábio leporino e fenda palatina (que afetam os lábios).

Um primeiro exame foi realizado. No entanto, em virtude de o resultado não ter sido satisfatório do ponto de vista da saúde, a cardiologista optou por não liberar a paciente para a realização dos procedimentos cirúrgicos. Cláudia pediu que Renata fizesse uma avaliação mais completa em hospitais maiores. Por ser uma clínica privada, a Cardiobaby precisou cobrar normalmente o valor da consulta e do exame que foi realizado em Rafaela.

Meses depois, a paciente compareceu a um hospital que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Cláudia também trabalha no local. Desta vez, a indígena fez os exames gratuitamente, em virtude de o procedimento não ter sido realizado por uma instituição privada.

O motivo da confusão: Basques acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra a cardiologista, acusando-a de cobrar pelo exame realizado no hospital que atende os pacientes do SUS. Ao fim do processo, no entanto, o órgão decidiu que não houve irregularidades no caso.

Em resposta, os advogados da cardiologista, Alexandre Vilas Boas Farias e Henrique Vilas Boas Farias, processaram Basques por ter, “de forma leviana e irresponsável”, imputado à médica a prática de crimes. Eles alegam que o professor incorreu nos delitos de injúria e difamação, tipificados nos artigos 138 e 140 do Código Penal. Os advogados pedem uma indenização de R$ 50 mil.

