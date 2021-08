Rebeca Andrade fecha participação nos Jogos com 5º lugar no solo

Depois de conquistar medalhas de ouro e prata, Rebeca Andrade ficou fora do pódio na disputa do solo | Foto: Ricardo Bufolin/Panamerican Press/CBG

A ginasta brasileira Rebeca Andrade não conseguiu sua terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta segunda-feira, 2, ela terminou em quinto lugar na disputa do solo e ficou fora do pódio.

Com um passo para fora do tablado durante sua apresentação, Rebeca fez 14.033 pontos na classificação final. A medalha de ouro ficou com a norte-americana Jade Carey (14,366), a prata foi para a italiana Vanessa Ferrari (14,200) e o bronze foi conquistado pela japonesa Mai Murakami (14,166). A russa Angelina Melnikova, que também recebeu 14,166 dos jurados, terminou na quarta colocação pelos critérios de desempate.

Zanetti

Outra estrela da delegação brasileira na ginástica, Arthur Zanetti, campeão olímpico nos Jogos de Londres (2012), se despediu da disputa em Tóquio sem subir ao pódio. Nas argolas, ele errou ao completar o último movimento — um triplo mortal — e caiu de joelho no chão. Com a nota 14,133, o brasileiro ficou apenas em oitavo lugar.

A China fez dobradinha no pódio. Yang Lui conquistou a medalha de ouro, com 15,500, enquanto a prata foi para Hao You (15,300). O grego Eleftherios Petrounias (15,200), campeão olímpico na Olimpíada do Rio, em 2016, ficou com a medalha de bronze.

