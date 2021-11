Rio de Janeiro mantém festa de Réveillon

O Réveillon no Rio de Janeiro está garantido, pelo menos por enquanto. Esta foi a decisão tomada pela prefeitura da capital fluminense depois de uma reunião envolvendo o comitê científico municipal e a Secretaria de Saúde. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com os especialistas do comitê, a situação epidemiológica da cidade neste momento não indica necessidade de cancelamento do evento. Nesta manhã, a prefeitura de Salvador anunciou o cancelamento da festa de Réveillon.

A prefeitura do Rio acompanha com atenção os desdobramentos da descoberta da variante Ômicron, identificada inicialmente na África do Sul. Mas, por enquanto, tanto as comemorações de fim de ano quanto o Carnaval de 2022 estão mantidos.

No fim de semana, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a prefeitura está “atenta a todos os cenários” relacionados ao avanço da nova cepa do coronavírus. De acordo com ele, no entanto, a situação atual não exige a adoção de mais medidas restritivas.

No domingo 28, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio informou que fará o sequenciamento genético de todos os testes positivos para a covid-19 de pessoas que vierem de fora do Brasil. Entre os exames realizados até agora, não foi detectada a presença da variante sul-africana.