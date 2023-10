RJ: chefe do Comando Vermelho ordena ‘caça’ aos rivais pelo WhatsApp

Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como “Abelha”, é apontado como chefe do Comando Vermelho (CV) nas ruas. Ele teria orientado, por meio do WhatsApp, o que a Polícia Civil chamou de “caçada” a grupos rivais nas favelas depois de uma aliança criada com a maior milícia do Rio de Janeiro.

A briga pelo controle da maior milícia do Rio de Janeiro e a aliança inédita com o Comando Vermelho podem estar por trás da execução dos três médicos assassinados em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca.

A principal linha de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é que as vítimas foram confundidas com integrantes do grupo paramilitar.

Chefe do Comando Vermelho nas ruas elogiava criminoso em “caçadas”

Na madrugada da quinta-feira, 5, três médicos ortopedistas morreram depois de serem alvejados em frente a um quiosque na Barra da Tijuca | Foto: Reprodução/Redes sociais

A Polícia Civil rastreou uma troca de mensagens entre Abelha e um criminoso com a missão de ocupar os territórios da zona oeste entre fevereiro e maio deste ano.

A área é historicamente dominada pela milícia, e passou a ser ocupada pelo CV depois de um acordo selado entre Abelha e o miliciano Luís Antônio da Silva Braga, de acordo com o portal Uol.

A ação é chamada de “caçada” aos rivais em mensagens enviadas a Abelha, tratado como “general” pelo suspeito de chefiar as buscas.

No diálogo, o chefe do Comando Vermelho recebe fotos de jovens sentados no chão numa aparente abordagem feita pelos criminosos.Nas mensagens trocadas no WhatsApp, há informações sobre o assassinato de rivais.

“Morto 01 do Fubá [em referência ao líder do grupo rival que atuava na favela em Cascadura]”, escreveu o criminoso. O chefe do Comando Vermelho nas ruas elogia: “Meu mn [menor, gíria que se refere a um criminoso de escalão inferior] representa nós”, diz Abelha.

No celular do criminoso, o número de Abelha está salvo como “Chefe Mel”, de acordo com o print da troca de mensagens anexado ao inquérito da Polícia Civil. Os criminosos também falavam sobre pagamento, enviavam vídeos de execuções e trocavam fotos de armamento pesado.