Rodovias federais têm 38 manifestações neste domingo

Incêndio na base da concessionária em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso | Foto: Reprodução/Twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as rodovias federais do país têm 38 manifestações neste domingo, 20. Onze são bloqueios total de pista, sendo a maioria — nove deles — no Mato Grosso. Outras 27 ocorrências são interdições parciais, em que pelo menos uma pista está liberada ao tráfego.

No Mato Grosso, há três bloqueios em Sorriso, dois em Lucas do Rio Verde, e um em Matupá, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum e Água Boa. Os outros dois bloqueios de rodovias federais são no Pará, em Itaituba, e no Paraná, em Terra Roxa.

Houve um ataque e um incêndio na base de Lucas do Rio Verde da concessionária de Rota do Oeste, que administra pedágios no Mato Grosso. Alguns têm atribuído os atos de vandalismo aos manifestantes. Porém, em áudios, caminhoneiros e apoiadores do protesto dizem que pessoas contrárias às interdições nas rodovias fizeram o ato para desacreditar as manifestações.

Incendiaram a Rota oeste em Lucas do Rio Verde MT , isso é coisa de esquerdistas querendo sujar as manifestações 👇🏽😠 pic.twitter.com/nVjmPNygCU — klein ♡ (@klein16F) November 20, 2022

A assessoria da Rota do Oeste confirmou o incêndio, mas disse que a autoria está sendo investigada pela Polícia Civil.

Um guincho da concessionária e uma ambulância também foram queimados na região, segundo a Rota do Oeste, mas também não se sabe a autoria.

As manifestações em rodovias do país começaram depois do segundo turno das eleições, em 30 de outubro. Houve centenas de interdições e bloqueios até o dia 8 de novembro, quando os atos foram paralisados por completo.

No entanto, entre a última quinta-feira 17 e a sexta-feira 18, os protestos foram recomeçados, com bastante força em Mato Grosso e Rondônia. A retomada das manifestações se deve à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear contas bancárias de 43 empresas e pessoas físicas, suspeitas de financiar as manifestações. Uma das empresas atingidas foi a Sipal, uma das maiores do país no setor de grãos.

Desde o início das manifestações nas rodovias, a PRF informa ter desfeito 1.207 manifestações.