São Paulo reduz intervalo entre doses da Pfizer para adolescentes

A partir desta sexta-feira, 12, o período entre as duas aplicações cai para 21 dias

A prefeitura de São Paulo anunciou na quinta-feira 11 a redução do intervalo entre a primeira e a segunda doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer para adolescentes. A partir desta sexta-feira, 12, esse período cai para 21 dias.

A diminuição do intervalo entre as duas aplicações da Pfizer na capital paulista entrou em vigor no mês passado, mas valia apenas para maiores de 18 anos. O objetivo da mudança é acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 700 mil adolescentes da cidade ainda precisam tomar a segunda dose da vacina.

