Sleeping Giants pede que plataforma retire do ar site de Allan dos Santos

Jornalista mora no Estados Unidos desde 2020 e teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes | Foto: Divulgação/Agência Brasil

Longe de polêmicas há alguns meses, o movimento Sleeping​ Giants Brasil voltou à ativa para tentar derrubar o site do jornalista Allan dos Santos. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, nesta semana a organização enviou uma notificação extrajudicial à Wix, plataforma de criação e hospedagem de sites, na qual Santos mantém seu novo site.

Para o Sleeping Giants, conhecido fazer boicotes e pressão para desmonetizar páginas consideradas ou autointituladas de direita ou conservadoras, a Wix permite que Santos exerça atividades que, segundo eles, são ilegais e criminosas de acordo com Justiça brasileira. O site Terça Livre, hospedado na plataforma, disponibiliza assinaturas mensais, ao preço de US$ 10 a US$ 20, que dão acesso a artigos, vídeos e fóruns.

Segundo a colunista, um trecho da notificação extrajudicial diz o seguinte: “Tais conteúdos estão hospedados nos servidores da empresa e representam grave ameaça à coletividade, seja em razão da desinformação atentatória à saúde pública, às instituições e ao processo eleitoral, seja pelos discursos de ódio contra minorias sociais”.

Allan dos Santos foi alvo de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar atos como “atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro e reforçar o discurso de polarização”, e, em razão disso, teve a prisão decretada, em outubro de 2021, pelo ministro Alexandre de Moraes.

Como já morava nos Estados Unidos desde 2020, não foi preso. Moraes chegou a solicitar que a Organização Internacional de Polícia Criminal prendesse Santos, o que ainda não aconteceu. O jornalista também foi alvo do inquérito das fake news, aberto pelo Supremo para investigar críticos da Corte.

Em maio deste ano, Santos criou um novo canal no YouTube, também chamado de Terça Livre. O perfil já conta com 12 mil inscritos.