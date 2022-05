SP começa a vacinar adolescentes com dose de reforço na segunda

Dose de reforço pode ser aplicada depois de quatro meses do recebimento da segunda dose | Foto: Ilustração/Pixabay

O Estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos a partir de segunda-feira, 30.

Como Oeste noticiou, o Ministério da Saúde estendeu na sexta-feira 27 a recomendação da dose de reforço para jovens nessa faixa etária.

De acordo com a secretaria estadual de Saúde, os municípios poderão utilizar a vacina da Pfizer e a Coronavac, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. Embora o governo federal priorize a vacina da Pfizer, a pasta estadual não faz essa distinção entre os dois fabricantes.

A dose de reforço pode ser aplicada depois de quatro meses do recebimento da segunda dose. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas (aquelas que tiveram filhos há poucas semanas). No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o município possui estoque de 300 mil doses de CoronaVac e Pfizer somados para começar a vacinação na segunda-feira.

Anvisa prorroga uso emergencial da CoronaVac

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu na última quinta-feira 12 prorrogar por um ano a autorização para o uso emergencial de vacinas contra a covid-19.

Com a decisão, a vacina do Instituto Butantan — produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac — poderá ser administrada até 21 de abril de 2023, mesmo se até lá ainda não tiver obtido o registro definitivo da Anvisa.

O principal objetivo da medida é não impactar o fornecimento de vacinas e medicamentos contra a covid-19 à população brasileira.