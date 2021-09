TV Cultura deixa de exibir o programa Manhattan Connection

A TV Cultura anunciou nesta sexta-feira, 24, o encerramento do contrato para veicular o programa Manhattan Connection, que era exibido pelo canal desde janeiro deste ano.

A emissora pública, ligada ao governo de São Paulo, não explicou os motivos do rompimento e informou apenas que a decisão foi tomada em “comum acordo” com a produtora do Manhattan.

Segundo apurou a jornalista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, houve problemas financeiros entre a produtora que custeava o programa e a emissora paulista. A última exibição vai ao ar neste domingo, 26, em caráter de reprise.

Desde a saída de Diogo Mainardi, em maio, o âncora, Lucas Mendes, e Caio Blinder, únicos remanescentes do time original, vinham estudando alternativas para compor a mesa, que também perdeu Pedro Andrade.

Antes de estrear na TV Cultura, o programa ficou quase três décadas na TV paga e foi exibido pelos canais GNT e GloboNews, ambos do Grupo Globo. O futuro do Manhattan Connection ainda não foi divulgado.

Comunicado da TV Cultura

“Em comum acordo, a TV Cultura e a Blend Negócios Divulgação e Editoração Ltda., empresa responsável pela produção e licenciamento dos direitos do Manhattan Connection, resolveram pela não continuidade do programa. A direção da TV Cultura deseja sucesso ao Manhattan e seus apresentadores, aos quais agradece pelo período de exibição na emissora.”