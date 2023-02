Vídeos mostram destruição da Rio–Santos

Trecho da Rodovia Rio–Santos, no município de Juquehy | Foto: Reprodução/Governo de São Paulo

Vídeos publicados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo e pelo governo do Estado mostram a destruição da Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio–Santos, que liga a capital fluminense a Santos, no litoral de São Paulo. Houve deslizamento de terra e queda de barreira no quilômetro 174, na região de Juquehy.

Nestas imagens feitas por drone, é possível observar o tamanho dos danos e o trecho atingido da Rio–Santos, a SP-055, informou o DER, ao publicar o vídeo.

-Publicidade- SP 055 Rodovia Rio-Santos Equipes seguem trabalhando nos locais das quedas de barreira e árvores na região de Juquehy (km 174+500). Pelo monitoramento realizado pelo nosso drone, é possível observar o tamanho dos danos e o trecho atingido. pic.twitter.com/90hHlgARUz — DER-SP (@_dersp) February 20, 2023

O governo de São Paulo também publicou um vídeo com imagens aéreas do quilômetro 174 da Rio–Santos.

🚨 AGORA: Imagens aéreas mostram a dimensão dos danos na Rodovia Rio-Santos (SP 055), na região de Juquehy (km 174+500) #EmergenciaLitoralNorte pic.twitter.com/DLxBGczhwO — Governo de S. Paulo (@governosp) February 20, 2023

Na segunda-feira 20, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que um trecho da Rio–Santos pode ter desaparecido. “Um volume de terra se deslocou em uma extensão tão grande que a gente até levanta a hipótese de a rodovia ter sido arrastada junto”, declarou o governador, depois de sobrevoar a região.

Depois das chuvas, que começaram no sábado, Tarcísio decretou estado de calamidade pública no domingo 19 nas cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.

O governador transferiu temporariamente seu gabinete para São Sebastião, a cidade mais afetada na região. Em 18 horas, entre sábado e domingo, choveu 683 milímetros no município. A média para todo o mês de fevereiro é de 300 milímetros.