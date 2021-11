Alexandre de Moraes proíbe Daniel Silveira de dar entrevistas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu o deputado Federal Daniel Silveira (PSL-RJ) de conceder entrevistas. O despacho foi publicado neste domingo, 14, um dia antes da entrevista agendada para o programa Direto ao Ponto, apresentado pelo jornalista Augusto Nunes, na rede Jovem Pan.

Leia também: “Um deputado é o alvo predileto do carcereiro fora da lei”, artigo de Augusto Nunes publicado na Edição 86 da Revista Oeste

“Diante do exposto, determino: (1) A imposição de nova medida cautelar, em caráter cumulativo, com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial”, escreveu Moraes no documento. “(2) a intimação, com urgência, inclusive por vias eletrônicas, da Defesa de Daniel Silveira para que, no prazo de 24 horas preste esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, mediante participação da entrevista amplamente divulgada por meio de redes sociais, sobre pena de reestabelecimento imediato da prisão”.

-Publicidade-

A prisão do deputado

Moraes revogou a prisão de Silveira na segunda-feira 8, depois de mantê-lo preso desde 16 de fevereiro deste ano. Com a decisão, deputado passou a responder em liberdade pela acusação de supostamente ter ameaçado os membros do STF.