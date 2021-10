A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no último sábado, 9, por unanimidade, a extensão do prazo de validade da vacina contra a covid-19 da Janssen, farmacêutica da Johnson & Johnson. O prazo passa de quatro meses e meio para seis meses, sob condições de armazenamento de 2 graus a 8 graus.

A empresa havia solicitado em 15 de setembro a alteração do prazo de validade para a autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, do imunizante. De acordo com a Anvisa, a aprovação baseia-se numa criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos, que demonstrou que a vacina se manteve estável pelo período de seis meses.

Quando armazenada entre temperaturas de -25 graus e -15 graus, o imunizante possui prazo de validade de 24 meses, a partir da data de fabricação. No Brasil, seu uso emergencial está autorizado desde 31 de março deste ano. A vacina da Janssen é a única aprovada em dose única pela Anvisa.

