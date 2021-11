Anvisa recomenda veto a viajantes de mais quatro países africanos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, na noite de sábado 27, que o governo federal proíba a entrada no país de viajantes de mais quatro países da África.

A recomendação inclui Angola, Malauí, Moçambique e Zâmbia na lista de países que já haviam sido vetados anteriormente (África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue).

Com isso, a agência sanitária amplia para dez o número de países alvos de restrições, em meio à preocupação global com a disseminação da nova variante do coronavírus, a Ômicron, detectada inicialmente na África do Sul.

A nota técnica da Anvisa orienta o governo federal a adotar medidas restritivas de caráter temporário. A agência “recomenda a restrição de entrada de viajantes com essas procedências por qualquer meio de transporte, seja aéreo, rodoviário ou aquaviário”.

Na noite de ontem, o governo federal publicou, em edição extra do Diário Oficial da União, uma portaria formalizando a proibição da entrada no Brasil de viajantes que passaram, nos últimos 14 dias, por África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue.

A medida entra em vigor na segunda-feira 29 e já havia sido anunciada por Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil.

A nova recomendação da Anvisa, com a inclusão dos outros quatro países na lista, deve ser analisada amanhã pelo governo brasileiro.