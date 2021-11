Colégio cancela apresentação teatral com uso da linguagem neutra

Peça seria destinada a alunos com até nove anos | Foto: Felipe Raul/Estadão Conteúdo

O Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, cancelou as apresentações de uma peça teatral com o uso da chamada “linguagem neutra” — criada para não haver distinção entre os gêneros masculino e feminino. Elas seriam destinadas a alunos com até 9 anos de idade.

Em nota enviada à imprensa, a instituição de ensino alegou que tomou a medida porque reconhece a “escola como espaço primordial de aquisição e exercício da norma-padrão da língua portuguesa”. A decisão ocorreu logo após a primeira exibição, realizada em 29 de outubro. A escola é particular e atua há mais 135 anos.

“No Colégio Farroupilha, atuamos há mais de 135 anos em prol de uma educação de qualidade.

Informamos, portanto, que nosso Projeto Pedagógico prima pelo desenvolvimento de conteúdos e habilidades vinculados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), respeitando as variantes do idioma, mas reconhecendo, sobretudo, a escola como espaço primordial de aquisição e exercício da norma-padrão da língua portuguesa.

Em relação ao espetáculo Puli-Pulá, esclarecemos que o Grupo Cerco foi contratado para realizar quatro apresentações. Contudo, durante a primeira e única exibição, identificamos a utilização de termos não reconhecidos pela norma-padrão da nossa língua, o que consideramos inadequado, observando-se, ainda mais, a faixa etária de crianças em fase de alfabetização ou ainda não alfabetizadas. Em razão disso, as demais apresentações foram canceladas.

Por fim, reiteramos que educamos para formar cidadãos competentes, éticos e globais e que, ademais, acreditamos na parceria entre famílias e escola no desempenho desse compromisso.”