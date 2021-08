Covid-19: após tripulação testar negativo, Anvisa libera navio em Santos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou da quarentena o navio ancorado no Porto de Santos, no litoral paulista, depois de novo teste nos tripulantes ter dado negativo para covid-19. A embarcação estava proibida de se deslocar desde 24 de julho, quando 14 trabalhadores foram identificados com a doença. Dois funcionários estavam com a variante Delta.

Apesar da liberação para retorno das operações e de a avaliação médica indicar bom estado de saúde de todos a bordo, a determinação para que o MTM Southport, de bandeira de Singapura, permaneça em Santos ou siga para outro lugar virá do proprietário do navio. Isso porque cinco tripulantes ainda seguem internados no hospital. A embarcação está carregada com barris de etanol e chegou ao litoral paulista em 20 de julho, vindo do Porto de Salvador, na Bahia.

