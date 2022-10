Liberada vacina da Pfizer para bebês a partir de 6 meses com comorbidades

Mas ainda não há data para vacinação, porque, com o fim do estado de emergência, governo ainda precisa de avaliação técnica

O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. Ainda não há informações sobre quando a pasta receberá as vacinas e qual o total de doses específicas para esse público.

A ampliação do uso da vacina da Pfizer para imunizar crianças nessa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro. Desde a liberação, há um impasse no ministério sobre a incorporação da vacina no plano de imunização, já que com o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) é preciso avaliação de outros órgãos sobre a liberação, de fato, da vacina.

Em nota, nesta quinta-feira, 13, a pasta informou que solicitará à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nessa faixa etária.

Até que o pedido seja analisado pela comissão, a vacinação estará restrita ao público com comorbidades, conforme a nota. “Em face do cenário epidemiológico da covid-19 no país e por recomendação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI), ficou definido, de forma cautelar, autorizar o uso da vacina para as crianças de 6 meses a menores de 4 anos que apresentem algum tipo de comorbidade, enquanto se cumpre o rito de análise da Conitec.”

A vacina para crianças dessa faixa etária tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para pessoas de outras idades e deverá ser aplicada em três doses de 0,2 mililitros (equivalente a 3 microgramas).

A vacina tem 12 meses de validade, quando armazenada a temperatura entre -90°C e -60°C. Uma vez retirado do congelamento, o frasco fechado pode ser armazenado em geladeira entre 2°C e 8°C durante um período único de dez semanas, não excedendo a data de validade original, de acordo com a Anvisa.