Principais séries que estreiam na HBO Max em março

Entre as indicações, The Tourist, Phoenix Rising e Starstruck

As principais séries que estreiam em março na HBO Max.

Minissérie

The Tourist

Um britânico é atacado por um caminhão durante uma viagem à Austrália. Depois da perseguição, acaba em um hospital, onde não se lembra mais quem é nem o que aconteceu no acidente. A produção estreia em 3 de março, é estrelada por Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) e escrita pelos irmãos Harry e Jack Williams.

Série

Theodosia

Em 10 de março chega a série produzida pela Globo em parceria com a HBO Max, inspirada nos livros de Robin L. LaFevers. Na trama, uma jovem vive aventuras com magia e egiptologia, numa mistura de Harry Potter e Indiana Jones. A produção é estrelada por Eloise Little (His Dark Materials), Nana Agyeman-Bediako (Come Away) e Yasmina El-Abd (Daughters of Abdul-Rahman).

Série

Amsterdam

Um casal que tenta fazer sucesso no segmento artístico no bairro cosmopolita do México, conhecido como La Condesa. A primeira temporada estreia em 20 de março. Comédia romântica escrita e dirigida pelo argentino Gustavo Taretto. No elenco principal os atores Hoze Meléndez (Martín) e María Evoli (Nadia).

Série

Starstruck

A segunda temporada desta comédia romântica chega ao streaming em 24 de março. A comediante Rose Matafeo interpreta Jessie, uma mulher que trabalha em dois empregos para se manter em Londres. Nikesh Patel (Indian Summers) é Tom, um famoso astro de cinema. As coisas se complicam quando Rose e Tom resolvem ficar juntos. A direção é de Karen Maine (Obvious Child).