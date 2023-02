Tarcísio de Freitas diz que ‘cenário é devastador’ no litoral de SP

O governador Tarcísio de Freitas, que transferiu temporariamente seu gabinete para São Sebastião, cidade no litoral norte mais atingida pelas chuvas desde o sábado 18, disse que o cenário na região é “devastador” e enumerou as medidas que estão sendo adotadas para prestar auxílio à população. Até agora, são 45 mortos, cerca de 40 desaparecidos e aproximadamente 2,5 mil desabrigados ou desalojados.

“É um cenário devastador, nunca tinha visto nada parecido antes”, declarou na segunda-feira. “Vamos superar todos juntos essa tragédia de grande proporção.”

Diante de um cenário devastador, estamos tendo a solidariedade como combustível para superar os desafios. O diálogo entre todos e a mobilização de toda a população tem sido indispensável em cada etapa desse momento tão difícil. Por aqui, seguimos trabalhando incansavelmente. pic.twitter.com/lpYC3iP2Cu — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) February 21, 2023

Ele destacou, naquela entrevista, a colaboração dos municípios, do Estado e da União, incluindo as Forças Armadas. O governador também falou sobre o volume de doações que chegou à região, incluindo roupas, cobertores, colchões e alimentos. “Já deslocamos quatro caminhões para fazer essa distribuição”, disse. Pelo menos 7,5 toneladas de donativos já chegaram aos municípios do litoral norte.

Tarcísio mencionou, ainda, o trabalho das empresas de comunicação, para restabelecer a comunicação na região, e os serviços de empresas de abastecimento de água, já que o excesso de chuvas comprometeu o abastecimento. Caminhões-pipa têm levado água potável aos moradores.

Na segunda-feira, o governador havia anunciado ações para desafogar os hospitais de Boiçucanga e de Caraguatatuba. Como o hospital de campanha, disse Tarcísio, os hospitais da região terão alívio na superlotação. “São até 300 leitos de enfermaria, contando ainda com profissionais de saúde de ortopedia, clínica médica, traumatologia e psiquiatria, aliviando a pressão e liberando a capacidade dos hospitais aqui da região”, disse o governador.

Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, o governador confirmou a construção de um hospital de campanha da Marinha, com até 300 leitos de enfermaria, a partir de quinta-feira 23, para o atendimento às vítimas das chuvas. Segundo ele, com a chegada do Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, será possível criar uma estrutura para reforçar o atendimento médico e desafogar os hospitais da região, que estão priorizando casos mais graves.