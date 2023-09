Temporal derruba teto de quadra de escola e mata criança de 7 anos em Mato Grosso do Sul

O teto da quadra da Escola Municipal Cássio Leite de Barros, em Corumbá (MS), desabou sobre os alunos durante um temporal e causou a morte de uma criança de 7 anos. A tragédia aconteceu na terça-feira 12.

A prefeitura de Corumbá confirmou a morte da criança, identificada como Matheus Alves de Souza, e afirmou que os alunos que estavam no local do desabamento seguiram para o pronto-socorro municipal.

A reportagem da CNN Brasil apurou que a queda do teto da quadra, além de matar o menino de 7 anos, também feriu outras quatro crianças, que precisaram de hospitalização — duas delas já receberam alta, e as outras duas estão em condição estável, recebendo cuidados e realizando exames na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Testemunhas presentes no local disseram que o teto da quadra desabou por causa do temporal que atingiu o MS

O teto da quadra de esportes da escola desabou no momento em que as crianças tentavam retornar à sala de aula depois de praticarem educação física. É o que informou o prefeito da cidade, Marcelo Iunes (PSDB). Testemunhas que estavam no local relataram que a estrutura desmoronou em razão da força do vento.

Depois do acidente, a Polícia Militar acionou o Corpo de Bombeiros, que, ao chegar à unidade de ensino, encontrou três crianças lesionadas, mas conscientes e orientadas. Duas delas tinham ferimentos leves, enquanto uma outra apresentava estado mais grave. Em seguida, as equipes de resgate conduziram os alunos às viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na tarde da terça-feira 12, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade em algumas regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o órgão, a previsão para a semana é que a chuva chegue a 50 mm por dia e os ventos a 60 km/h, principalmente nas regiões sudoeste, leste e no Pantanal do Estado.

Em virtude das previsões de fortes rajadas de ventos em Mato Grosso do Sul para os próximos dias, a prefeitura de Corumbá informou a suspensão das aulas na rede municipal até sexta-feira 15.