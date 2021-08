Sindicato de bares e restaurantes cobra demissão de quem recusar vacina

Poucos segmentos da economia foram tão atingidos pela pandemia e suas medidas arbitrárias de fechamento das portas impostas por governantes como o de bares e restaurantes. Um ano e meio depois, quando o governo de São Paulo finalmente decidiu liberar — ainda que a passos lentos — a volta do funcionamento, o setor ganhou um novo inimigo: o Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo (SindResBar-SP).

Em nota divulgada nesta semana (a íntegra pode ser lida aqui), o sindicato recomenda que os empregadores demitam por justa causa (ou seja, sem direitos) garçons, cozinheiros, copeiros, faxineiros, entre outros, que optaram por não se vacinar contra a covid-19.

Diz o texto: “A recusa injustificada do trabalhador em submeter-se à vacinação disponibilizada pelo empregador, em programa de vacinação , observados os demais pressupostos legais, como o direito à informação, pode caracterizar ato faltoso e possibilitar a aplicação de sanções previstas na CLT ou em estatuto de servidores, dependendo da natureza jurídica do vínculo de trabalho”. Continua: “Persistindo a recusa injustificada, o trabalhador deverá ser afastado do ambiente de trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o empregador poderá aplicar sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa, pois deve-se observar o interesse público, já que o valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade”.