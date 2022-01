Pfizer entrega mais 1,2 milhão de doses de vacinas pediátricas

Avião com segundo lote de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil nesta manhã | Foto: Reprodução

A quantidade de doses do segundo lote é a mesma do primeiro, que foi entregue na quinta-feira 13

A Pfizer entregou neste domingo, 16, o segundo lote com mais 1,2 milhão de doses de vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. O avião com os imunizantes chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), no início da manhã.

As vacinas foram descarregadas com auxílio da Polícia Federal (PF). Em seguida, os imunizantes foram transportados até o centro de distribuição do Ministério da Saúde localizado em Guarulhos (SP), de onde seguirão para os Estados.

A quantidade de doses do segundo lote é a mesma do primeiro, que foi entregue na quinta-feira 13. A farmacêutica norte-americana projeta ainda o envio ao Brasil de mais 1,8 milhão de vacinas no dia 27 — o que elevará o total disponibilizado em janeiro para 4,3 milhões.

-Publicidade-

“Depois de completar o esquema vacinal contra a covid-19 de mais de 145 milhões de pessoas a partir dos 12 anos, o Brasil recebe, agora, reforço para a imunização das crianças de 5 a 11 anos. Mais 1,2 milhão de doses da Pfizer desembarcaram no país na manhã deste domingo”, informou o Ministério de Saúde por meio de nota.

No primeiro trimestre deste ano, a Pfizer deverá entregar cerca de 20 milhões de doses da vacina pediátrica contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal.

Vacinação de crianças

Como noticiado por Oeste, pelo menos dez Estados brasileiros iniciaram ontem a campanha de vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19.

Os Estados que têm cidades que já anunciaram o início oficial da vacinação infantil são Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do Norte. No Distrito Federal, a imunização começou hoje.

Entre as capitais, já começaram a imunizar o público infantil cidades como Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Salvador, São Luís, Vitória e Brasília.

Na sexta-feira, o governo do Estado de São Paulo realizou um ato simbólico no Hospital das Clínicas, na capital paulista, para marcar o início da vacinação. O indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 no Brasil.

Na capital paulista, a prefeitura definiu que a vacinação do público infantil terá início na segunda-feira 17 nos postos de saúde.